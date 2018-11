Tentata truffa ai danni di un dipendente comunale, denunciate due siciliane

SANT’ELIA A PIANISI

I Carabinieri della Stazione di S. Elia Pianisi hanno denunciato all’ Autorità Giudiziaria per tentata truffa in concorso e sostituzione di persona ai danni di un uomo del posto una 54enne di Catania ed una 50enne di Siracusa, entrambe già note alle Forze dell’ Ordine per analoghe vicende. Le due donne, una mattina di metà agosto scorso, avevano contattato telefonicamente più volte il denunciante asserendo di essere impiegate di un locale istituto di credito e dipendente del Comune di S. Elia a Pianisi, ed affermando che vi era stato un accredito errato sul suo conto corrente, tentavano di farsi accreditare l’importo di 3.000 euro. Il reato non si è consumato in quanto l’uomo, insospettitosi della strana situazione, si era rivolto ai Carabinieri della locale Stazione. Gli accertamenti avviati dai militari hanno permesso di risalire alle identità delle due truffatrici.