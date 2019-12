Tentata rapina finisce con una caccia all’uomo

Tre giovani sospettati di tentata rapina a Venafro sono stati bloccati e messi in stato di fermo dalla Polizia a Isernia Santo Spirito. I tre dopo aver tentato un furto a Venafro, sono fuggiti dopo essere stai scoperti da una ragazza, che ha chiesto aiuto. Uno dei tre l’ha anche spinta a terra prima di fuggire. Da qui l’accusa di tentata rapina. Sono arrivati i Carabinieri che si sono messi all’inseguimento dell’auto in fuga verso Isernia. I tre sono stati bloccati a Isernia dalla Polizia che era stata messa in allarme.