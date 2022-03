Tentata rapina e sequestro di persona, si aprono le porte del tribunale

I tre finirono in un’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo, domani 15 marzo l’udienza preliminare davanti al giudice D’Onofrio. La difesa affila le armi

E’ prevista per domani mattina, martedì 15 marzo, in tribunale a Campobasso l’udienza preliminare a carico di una 27enne del capoluogo accusata di tentata rapina, sequestro di persona e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La ragazza, difesa dall’avvocato Silvio Tolesino, attualmente in carcere a Rebibbia, comparirà davanti al giudice D’Onofrio.

L’AVVOCATO SILVIO TOLESINO

Con lei anche una 24enne, sempre di Campobasso (all’epoca dei fatti finita ai domiciliari) – i cui interessi sono curati dall’avvocato Maria Assunta Baranello, ed un ragazzo denunciato (è difesa dal legale Giuseppe Fazio) in quanto ritenuto dagli inquirenti il basista della rapina avvenuta il 31 maggio 2021 in un appartamento delle Case Popolari di via Marche.

Il trio finì in un’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso, che definirono quanto accaduto un episodio dalle stesse modalità di “Arancia Meccanica”, dalla violenza inaudita contro una vittima inerme.

L’AVVOCATO GIUSEPPE FAZIO

“Il mio assistito non ha mani ricevuto misure di custodia cautelare – le parole dell’avvocato Fazio – e in sede processuale dimostreremo la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati”.