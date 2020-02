Tentata rapina al distributore automatico di Selva Piana

REDAZIONE

Fortunatamente il colpo non è andato a buon fine ma il danno ingente rimane. La notte appena trascorsa alcuni malviventi avrebbero cercato di fare una rapina al distributore automatico posto in contrada Selva Piana, alle spalle del nuovo Stadio a Campobasso. Con gli arnesi dello scasso i malviventi hanno cercato di portare via il denaro all’interno del distributore senza però riuscirci. I danni del tentato furto sono evidenti e ingenti. Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine.