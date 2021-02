E’ scattata alle prime luci dell’alba di oggi, 4 febbraio, un’operazione della Squadrta Mobile di Campobasso che ha portato all’esecuzione, fra Campomarino e Sant’Elia a Pianisi, di tre misure cautelari per tentata estorsione col metodo mafioso. Durante le operazioni di notifica delle misure, i poliziotti hanno indossato speciali protezioni così come prevede la normativa anti Covid. Maggior dettagli verranno illustrati sempre questa mattina durante una conferenza stampa che si terrà in Questura a Campobasso.

Tentata estorsione col metodo mafioso. La Mobile arresta tre persone Indietro 1 di 3 Avanti