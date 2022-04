Tentata concussione, ai domiciliari il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Isernia

E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Isernia.

“Il Procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci – si legge in una nota stampa – comunica che nelle prime ore del mattino di oggi, 6 aprile 2022, è stata data esecuzione, da parte dei C.C. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei C.C. di Isernia, all’Ordinanza emessa del GIP presso il Tribunale di Isernia, su richiesta della Procura, nei confronti del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Isernia, a carico del quale è stato riconosciuto sussistente, da parte dell’Autorità Giudiziaria, un grave quadro indiziario rispetto alla commissione del reato di tentata concussione, di cui agli artt. 56 e 317 c.p., ed è stata disposta la sottoposizione agli Arresti Domiciliari presso la propria abitazione.

I carabinieri stanno eseguendo anche le perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica”.

Maggiori dettagli verranno resi noti in conferenza stampa.

“Essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, nei prossimi giorni l’indagato, venuto a conoscenza degli elementi di prova a suo carico, potrà esporre al G.i.p. ed al Pubblico Ministero tutte le ragioni a sua difesa ed esperire ai sensi del c.p.p. tutti i rimedi volti a rappresentare elementi a sua difesa e rivendicare la propria innocenza la quale, si rammenta, è sempre presunta sino alla definitività dell’eventuale condanna”.

In questo momento il direttore delle Entrate di Isernia è stato portato dai Carabinieri in ufficio per acquisire dati dal suo computer e documenti relativi all’indagine.

Nel video in alto i carabinieri davanti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Isernia.