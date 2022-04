Tentarono di rapinare un’anziana sola in casa, due condanne e un’assoluzione

Il trio finì in un’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso che ricostruirono quanto accaduto in un appartamento di via Marche

E’ arrivata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile, la sentenza a carico di una 27enne del capoluogo accusata di tentata rapina, sequestro di persona e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La ragazza, difesa dall’avvocato Silvio Tolesino che ha già annunciato ricorso in Appello, è stata condannata dal giudice D’Onofrio a 4 anni e sei mesi, a fronte della richiesta dell’accusa che di anni ne aveva chiesti 8.

La decisione del magistrato segue l’assoluzione dal sequestro di persona, da due episodi legati al mondo dello spaccio di droga e riqualificando un ulteriore capo di imputazione.

Con lei – attualmente ai domiciliari – sul banco degli imputati anche una 24enne, sempre di Campobasso – i cui interessi sono curati dall’avvocato Maria Assunta Baranello – che ha scelto la strada del patteggiamento: 3 anni e 4 mesi il verdetto del giudice D’Onofrio.

Assolto invece dalle accuse di tentata rapina e cessione di sostanze stupefacenti il giovane, difeso dall’avvocato Giuseppe Fazio, che all’epoca dei fatti venne denunciato in quanto ritenuto dagli inquirenti il basista della rapina avvenuta il 31 maggio 2021 in un appartamento delle Case Popolari di via Marche.

Il trio finì in un’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso, che definirono quanto accaduto un episodio dalle stesse modalità di “Arancia Meccanica”, dalla violenza inaudita contro una vittima inerme.

“Piena soddisfazione a fronte della richiesta di sei anni avanzata dall’accusa”, il commento dell’avvocato Fazio.