Tentano un furto e si danno alla fuga: è caccia ai ladri nell’isernino

In questi minuti (ore 19,50 di oggi, sabato 1 giugno) posti di blocco su tutte le principali arterie stradali. Caccia all’uomo in provincia di Isernia. Pochi minuti fa a Longano due stranieri, probabilmente dell’est Europa, dopo un tentativo di furto in un’abitazione si sono allontanati su una Bmw station wagon grigia in direzione Isernia. Le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco sulle principali arterie stradali della provincia per tentare di rintracciare i fuggitivi.