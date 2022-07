Tentano furto nel reparto profumeria, messi in fuga dal direttore del negozio

Una banda di ladri in trasferta ha tentato di rubare cosmetici nel negozio di Acqua & Sapone di Venafro. I malviventi sono stati incastrati dal direttore dell’esercizio commerciale che ha notato tre persone dal fare sospetto aggirarsi nel reparto profumeria.

Collegandosi con le telecamere di videosorveglianza ha visto che uno dei tre stava estraendo dal pantaloncino un profumo costoso e l’ho appoggiava nel reparto della bassa profumeria, a quel punto il direttore si è recato dal cliente per chiedergli la ragione del gesto.

Senza dare spiegazioni, il sospetto è uscito dal negozio e si è allontanato insieme agli altri due, uno dei quali aveva uno zaino in spalla.

Nel frattempo il direttore del negozio ha chiamato il 112 spiegando l’accaduto, mentre i tre sospettati di furto si sono allontanati. Ne è scaturito un inseguimento a piedi per le vie della città, e quando sono arrivati i Carabinieri un uomo è stato bloccato nei pressi dell’ex ospedale Santissimo Rosario. Lo zaino fra l’altro aveva un dispositivo di schermaggio con cui bypassare i dispositivi antitaccheggio.