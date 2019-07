Tentano di scipparla con la scusa di consegnarle un pacco, paura per una 90enne

FILIGNANO

La notizia è stata resa nota solo oggi. Tanta paura per un’anziana di circa 90 anni di Filignano. Una mattina, di qualche settimana fa, la donna si stava recando in farmacia, quando due balordi, travesti da autotrasportatori, le si sono avvicinati per mostrarle un pacco che a dir loro le apparteneva. La donna diffidando della consegna ha incominciato ad insultare i due che l’hanno strattonata, allo scopo di portarle via la catenina d’oro che indossava. Un episodio di una brutalità inaudita che ha sconvolto i residenti della contrada che adesso temono il verificarsi nuovamente di episodi simili. A seguito delle urla lanciate della donna al momento dell’aggressione, i due ladri se la sono data a gambe riuscendo a dileguarsi. Sul luogo dell’episodio sono giunte le forze dell’ordine e il personale sanitario. Nessuna grave lesione,fortunatamente, per l’anziana che è stata poi medicata dal proprio medico di base. Sul caso, comunque, indagano i Carabinieri della locale Stazione.

Rex