Tentano di rubare l’auto parcheggiata in centro, messi in fuga da un commesso

Era parcheggiata lungo via Fratelli Brigida in pieno centro a Termoli. Era circa l’ora del pranzo quando all’improvviso lui, un giovane che lavora all’interno del supermercato che si trova poco distante dal luogo dove era parcheggiata la macchina, una Fiat Panda, ha notato dei movimenti strani attorno alla vettura. Due giovani stavano, infatti, tentando di rubarla. Il commesso è intervenuto immediatamente riuscendo a mettere in fuga i due prima che compiessero il furto. Un atto di grande coraggio che ha evitato una spiacevole sorpresa al proprietario della vettura. E’ probabile che i due malviventi abbiano cercato di entrare in azione in un orario poco frequentato pensando di riuscire a farla franca.