Tentano di rubare in un negozio di abbigliamento, denunciati dai Carabinieri

VENAFRO

I Carabinieri della Stazione di Venafro, attraverso una meticolosa indagine, hanno identificato gli autori di una tentata sottrazione di capi di abbigliamento in un negozio del centro. Nei fatti, tre soggetti tra cui una donna, dopo essere entrati nel locale avevano tentato di trafugare del vestiario collocandolo all’interno di una borsa in loro possesso, dopo averne rimosso i relativi dispositivi antitaccheggio. Il titolare pero’, accortosi dell’accaduto, riusciva comunque a mettere in fuga i ladri e a recuperare la refurtiva.

La chiamata di allarme diretta ai Carabinieri, giunta dopo l’evento, ha pero’ consentito comunque di attivare, da subito, tutte le indagini necessarie finalizzate all’individuazione dei responsabili. L’analisi investigativa, attuata attraverso l’esame delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dai testimoni, ha quindi permesso ai Carabinieri di Venafro di dare un nome ai malfattori che dovranno ora rispondere direttamente alla Magistratura competente per tentato furto.