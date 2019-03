Tentano di rubare in diversi negozi, Far West in centro a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Notte da Far West quella che si è vissuta in centro a Termoli dove una banda di malviventi probabilmente la stessa, ha tentato di rubare all’interno di diversi negozi. I primi episodi si sono verificati ai danni di due esercizi commerciali di via IV novembre e via Aubry. Nel primo caso le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso una banda di tre ragazzi agire a volto scoperto. Sul posto gli agenti del Commissariato per le formalità del caso. Ma altri 5-6 tra furti con scasso e tentati furti si sarebbero verificati lungo Corso Nazionale e anche giù al porto.