Tentano di rubare dei mezzi da cantiere, arrestati due rumeni

VENAFRO

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile Hanno tratto in arresto due cittadini romeni che hanno tentato di rubare due mezzi pesanti per il movimento terra, del valore complessivo di 200.000,00 euro parcheggiati all’interno di una azienda del posto. Le immediate indagini condotte dai militari consentivano di risalire ai due soggetti colpiti da gravi indizi individuati dagli investigatori nelle prime ore successive al tentato furto, tanto da convincere l’Autorità Giudiziaria a procedere al fermo di Polizia Giudiziaria. I due uomini dopo le formalità di rito sono stati condotti presso il carcere di Isernia a disposizione della Magistratura. L’attività di contrasto e prevenzione dei Carabinieri prosegue senza sosta per il bene della collettività e la tranquillità sociale.