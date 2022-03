Tentano di rubare cavi di rame dal parco eolico, messi in fuga dalla vigilanza

E’ stato il pronto intervento di una guardia giurata dell’istituto Pegaso a sventare il colpo presso il parco eolico nelle campagne di Lucito

È stato solo il pronto intervento di una guardia giurata della nuova vigilanza per il Molise, Pegaso, ad evitare il furto di cavi di rame da un parco eolico da 20 pale a Lucito.

Tutto è avvenuto in una manciata di minuti nel cuore della notte tra martedì e mercoledì 29 e 30 marzo quando la guardia giurata, appena 23enne, intenta nel suo giro di perlustrazione nel campo, ha notato dei movimenti attorno ad una delle pale eoliche.

All’improvviso i malviventi, due a bordo di una vettura e un altro nei pressi della pala, hanno iniziato a colpirlo con sassi e detriti vari.

La guardia giurata ha quindi immediatamente allertato la centrale della Pegaso e i carabinieri. Sul posto sono arrivate altre tre macchine di guardie giurate Pegaso e due dei carabinieri.

I ladri, a quel punto, non hanno potuto fare altro che darsi alla fuga nelle campagne circostanti.

È probabile che se non fosse avvenuto il pronto intervento della giovane guardia giurata il furto sarebbe stato portato a termine.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Appena qualche settimana fa un altro campo eolico in territorio di Ripabottoni è stato visitato dai malviventi che sono riusciti a portare via 110 quintali di rame per l’ammontare di svariate decine di migliaia di euro.