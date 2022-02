Uno scippo andato in fumo questa mattina, giovedì 24 febbraio, nei pressi del centro commerciale Lo Scrigno a Termoli.



Questa volta l’anziana signora che era in compagnia del marito sarebbe riuscita a mettere in fuga il borseggiatore trattenendo a sé la borsa e colpendo ripetutamente lo scippatore che è così stato messo in fuga.

Il ladro, incappucciato, non ha potuto far altro che dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.