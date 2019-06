Tenta rapina in farmacia ma viene messo ko e scappa. Indaga la Polizia

E’ entrato a volto coperto brandendo un taglierino, ieri sera in orario di chiusura, nella farmacia di via Monforte a Campobasso, per farsi consegnare l’incasso della giornata. Un tentativo di rapina a tutti gli effetti che però non è andata a buon fine solo grazie alla prontezza e all’intervento di un uomo che lo ha colpito in pieno e messo in fuga. Immediatamente avvertiti gli uomini della Questura sono piombati sul posto ma, purtroppo, del losco individuo nessuna traccia. A loro, ora, il compito di tentare di risalire all’identità del malvivente grazie alle testimonianze dei titolari della farmacia e alle telecamere di sorveglianza della zona.