Tenta rapina a mano armata e spedisce il titolare in ospedale dopo una colluttazione (VIDEO)

Giovane parrucchiere finisce in pronto soccorso

Sono già tantissimi i messaggi di solidarietà che stanno arrivando in questo momento sul profilo Facebook di Stefano Licianci. Il giovane hairstylist termolese, titolare insieme alla madre del salone “Erika & Stefano Parrucchieri” e stato aggredito nelle prime ore di questo pomeriggio all’interno del suo salone. A dare il via all’aggressione un uomo che ha fatto irruzione, presumibilmente armato di coltello, all’interno nel tentativo di compiere una rapina. Ne è quindi scaturita una colluttazione nella quale Stefano ha riportato una ferita alla mano. A fornire un sommario racconto di questo preoccupante episodio è stato lo stesso 34enne, attraverso un video su Facebook girato all’interno dell’ospedale. “Ragazzi bisogna stare attenti perché c’è gente cattiva in giro, e quello che è successo a me 20 minuti fa può succedere a tutti. Un tizio è entrato in salone mentre stavamo lavorando e ha cercato di rubarci. Io ho provato a fermarlo.. e adesso ho un dito che penzola ci siamo un po’ Pozzati. Quindi state attenti ragazzi.”