Tenta il colpo in un market in pieno centro a Termoli ma fugge senza incasso: indaga la Polizia

Tentata rapina nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, nel pieno centro cittadino di Termoli, in via Adriatica. Secondo le prime ricostruzioni un uomo si sarebbe introdotto all’interno di un market brandendo un pezzo di vetro in mano e minacciando il cassiere di consegnargli i soldi. Il malvivente, incappucciato e con una mascherina, avrebbe ripetutamente chiesto al cassiere di dargli il denaro arrivando a schiaffeggiarlo. Non riuscendo nell’intento, però, si sarebbe subito dileguato forzando le porte di ingresso del market e facendo perdere le proprie tracce. Sull’accaduto indaga la Polizia di Termoli che avrebbe anche acquisito i filmati delle videocamere interne al market. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 17 circa.