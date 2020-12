Tenta di violentarla, giovane ferita alla gola. Paura sulla spiaggia. Indagini in corso

La ricostruzione è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Termoli che stanno verificando le dichiarazioni della ragazza e cercando di ricostruire quanto eventualmente accaduto. E’ un vero e proprio giallo quello che si sarebbe verificato sulla spiaggia di Termoli nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre. A raccontare l’accaduto ai militari dell’Arma intervenuti sul posto sarebbe stata una ragazza giovanissima residente a Termoli. Stando alle sue dichiarazioni la giovane pare si trovasse sulla spiaggia del lungomare nord nel tardo pomeriggio quando all’improvviso sarebbe stata avvicinata da un ragazzo “scuro in volto” che pare stesse brandendo un coltello che avrebbe tentato di violentarla. Nel tentativo di divincolarsi la giovane sarebbe stata ferita alla gola dal coltello con un taglio che per fortuna non è stato profondo. A quel punto il giovane si sarebbe allontanato. Sul posto sono giunti i medici del 118 e della Misericordia che hanno trasferito la giovane in pronto soccorso per accertamenti e i carabinieri che starebbero ricostruendo l’accaduto e verificando quanto raccontato dalla ragazza.