Tenta di violentare la figlia dell’amico dopo un funerale, 40enne ai domiciliari

REDAZIONE TERMOLI

Ieri le manifestazioni contro la violenza sulle donne e oggi, purtroppo, torniamo a dare conto dell’ennesimo caso di violenza di genere. Una notizia di cronaca che è saltata fuori da poco è che ha come vittima una ragazza termolese di 26 anni. Il carnefice, in questo caso, era il figlio di un amico di famiglia, un 40enne che ora è agli arresti domiciliari per violenza sessuale. A raccontare l’accaduto è stato il tenente colonnello Fabio Ficuciello della Compagnia dei Carabinieri di Termoli. Stando ai fatti il 40enne, già noto alle forze dell’ordine si sarebbe offerto di dare un passaggio alla vittima proprio in qualità di amico di famiglia. Una volta raggiunto un paese nelle immediate vicinanze di Termoli per partecipare al funerale di un conoscente e dopo essere ripartiti per tornare a casa, l’uomo avrebbe tentato di abusare della giovane sulla strada accostando con l’auto nei pressi della zona industriale. Fortunatamente la 26enne è riuscita a reagire ed evitare il peggio. Avrebbe però rimediato delle lesioni e degli ematomi refertati anche dal pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. L’indomani la ragazza si è fatta coraggio riuscendo a denunciare tutto ai Carabinieri