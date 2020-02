Tenta di uccidere il padre e il fratello, 30enne arrestato e piantonato dai carabinieri (IL VIDEO)

Le vittime della violenta aggressione sono in rianimazione: colpite con un cacciavite a stomaco e polmoni

Si trova all’ospedale Veneziale, in stato di arresto e piantonato dai carabinieri, il 30enne di Venafro autore di un duplice tentato omicidio. Con un cacciavite il giovane, nella serata di ieri (venerdì 21 febbraio) ha colpito prima il padre di 78 anni e poi il fratello di 43. Padre e fratello si trovano adesso nel reparto di rianimazione in gravi condizioni mentre il 30enne è in attesa di essere trasferito in una struttura protetta. Le indagini nel frattempo vanno avanti: pare che la lite sia nata per futili motivi e poi degenerata.