Tenta di strangolare una donna, arrestato 59enne per estorsione

L’uomo ha aggredito la 38enne per denaro, ora si trova nel carcere del capoluogo

Bojano. Nel pomeriggio di giovedì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano, hanno arrestato un 59enne di Guardiaregia, con precedenti penali, poiché ritenuto responsabile di estorsione continuata.

Era piena notte, lo scorso 10 ottobre, quando una gazzella dell’Aliquota Radiomobile di Via Croce, durante il controllo del territorio, passando per Piazza Roma del centro matesino, ha notato prima ed individuato poi una donna che veniva violentemente percossa da un uomo.

L’intervento è tanto immediato, quanto risolutivo: gli uomini in uniforme hanno sedato gli animi, specie quelli dell’uomo, a loro già noto per pregresse e gravi vicende penali che lo hanno visto coinvolto in passato e tranquillizzano la donna, che di lì a poco è stata assistita dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo teatro dell’aggressione.

L’attività investigativa dei Carabinieri ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. L’Arma è riuscita a ricostruire una vicenda partita da un prestito di denaro elargito dall’uomo in favore della giovane donna – 38enne del luogo – e successivamente una serie di minacce ed aggressioni fisiche per assicurarsene la restituzione, ancorché già ottenuta.

La notte dell’intervento dei Carabinieri, i sanitari hanno refertato un tentativo di strangolamento e colpi inferti al capo.

Le risultanze raccolte, vagliate attentamente dal Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Campobasso – Dottoressa Elisa Sabusco – hanno consentito di richiedere ed ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari del capoluogo molisano, una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere a carico dell’uomo, che rintracciato nel pomeriggio di giovedì a Bojano, espletate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Via Cavour.