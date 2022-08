Tenta di rubare profumi con una busta antitaccheggio, in manette un 22enne

Aveva tentato di portarsi via alcuni profumi da un negozio di un noto centro commerciale di Isernia cercando di eludere il sistema antitaccheggio con una busta che conteneva una pellicola metallica per schermare il sistema anti-taccheggio. L’uomo, un 22enne di nazionalità georgiana, è stato bloccato con la refurtiva del valore di 100 euro e arrestato da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Isernia che stava percorrendo le vie del centro cittadino. Ora è in carcere a disposizione della Procura della Repubblica. Il Tribunale di Isernia ha convalidato l’arresto e condannato il 22enne alla pena di un anno di reclusione e 200 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali.