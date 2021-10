Tenta di rubare oggetti in un’auto, arrestato un extracomunitario ricercato

E’ stato beccato dal proprietario della macchina mentre rubava alcuni oggetti all’interno di una macchina parcheggiata a San Martino. I carabinieri della compagnia di Larino hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario ricercato poiché destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Roma. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia dei Carabinieri che ha fermato il ragazzo, un trentatreenne già noto alle forze dell’ordine poiché macchiatosi già in passato di numerosi reati tra i quali furto, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, spaccio e lesioni. Il soggetto, senza permesso di soggiorno, è risultato anche destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano e, una volta in caserma, poiché privo di documenti di riconoscimento, è stato sottoposto dai Carabinieri alla verifica delle sua identità.

Dal controllo delle sue impronte alla banca dati il giovane extracomunitario è risultato anche destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura di Roma e, per questo, portato direttamente in carcere.

Ora l’uomo, infatti, dovrà scontare nove mesi e ventotto giorni di detenzione per reati commessi in precedenza, oltre alla denuncia a piede libero per il reato di furto su autovettura. Il proprietario dell’auto, invece, è tornato in possesso del materiale che gli era stato sottratto.