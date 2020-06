Tenta di rubare in un appartamento, 33enne denunciato

Ha tentato un furto durante la notte ma per fortuna è stato sorpreso dai carabinieri di Petacciato. Un 33enne già noto alle forze dell’ordine è finito ancora una volta nei guai. Il giovane avrebbe tentato un furto all’interno di un appartamento quando è stato beccato dai carabinieri impegnati in un pattugliamento del territorio. Il malvivente non ha fatto neanche in tempo a mettere le mani su parte del bottino che è stato fermato e condotto in caserma, e denunciato a piede libero per tentato furto aggravato.