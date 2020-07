Tenta di rubare il camper dove dorme un 15enne e scappa

Era salito a bordo di quel camper parcheggiato nell’area del lido di Campomarino e vedendolo aperto aveva provato a rubarlo. E’ stata, però, una voce proveniente dall’interno del mezzo a fermare un ladro che stava per compiere il furto. La voce in questione era quella di un ragazzino di 15 anni. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 29 luglio, ma sta destando ancora parecchio scalpore nel paese bassomolisano. Tutto è avvenuto in una frazione di secondi: il malvivente ha provato a sottrarre il camper ma si è fermato prima di “rubare” anche il 15enne che stava dormendo al suo interno perché aveva deciso di non scendere al mare assieme ai genitori. Il ragazzo accorgendosi che il mezzo era stato acceso avrebbe balbettato qualcosa e costringendo il ladro a scappare a gambe levate facendo perdere le sue tracce. I carabinieri sarebbero intervenuti su richiesta dei turisti e ricostruito l’intera vicenda che, per fortuna, non ha avuto un epilogo drammatico.