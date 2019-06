Tenta di buttarsi nel vuoto, salvato in extremis da due Carabinieri in pensione

REDAZIONE

Sono stati due ex Carabinieri, ora in pensione e consiglieri comunali di Guardialfiera a salvare la vita ad un giovane di Campobasso che stava tentando di buttarsi giù dal viadotto che collega Guardialfiera a Casacalenda. E’ stato un paesano di Guardialfiera, transitando lungo la Bifernina, a notare una macchina parcheggiata con il ragazzo. L’uomo ha avuto il sensore che qualcosa non andasse e ha subito chiamato in Comune. Ed è stato provvidenziale l’arrivo dei due ex Carabinieri che hanno fatto desistere il giovane e lasciarsi cadere nel vuoto.