Tensioni in Fratelli d’Italia, Donzelli convoca tutti in videoconferenza: domani la decisione

Forti tensioni all’interno di Fratelli d’Italia per la situazione venutasi a creare in consiglio regionale, con due esponenti del partito decisi a votare comunque la mozione di sfiducia all’esecutivo Toma. L’assessore Quintino Pallante, espressione di Fratelli d’Italia in giunta, avrebbe anche chiesto l’aiuto di Roma e nel pomeriggio Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, ha convocato tutti in videoconferenza per sciogliere la matassa e, dopo aver sentito tutte le campane, si è riservato di far conoscere le sue decisioni prima della votazione della sfiducia, in programma per domani, alle 15,30. Alla videoconferenza hanno partecipato oltre Pallante e Donzelli anche il coordinatore regionale Di Sandro, Michele Iorio e Aida Romagnuolo. Pallante ha chiesto che Iorio e Romagnuolo domani si sfilino dalla mozione di sfiducia. Di Sandro, Iorio e Romagnuolo hanno contestato ruolo e funzione di Pallante, accusandolo di non aver mai condiviso col partito le sue strategie, confermando la sfiducia. Insomma situazione di impasse con Donzelli che si è riservato la decisione perché probabilmente vorrà sentire prima la Meloni sulla strana situazione di Fratelli d’Italia, con un partito spaccato tra maggioranza e minoranza. Redis