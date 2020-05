Tensioni e arresti a San Lazzaro a Isernia, ecco le immagini esclusive del blitz dei Carabinieri

Vi mostriamo – in esclusiva – le immagini, riprese dal balcone di un cittadino di Isernia che risiede a San Lazzaro. Riprese che mostrano le fasi più concitate del controllo dei Carabinieri che ha portato a due arresti. I militari contestavano a un gruppo di Rom il fatto che stessero raggruppati, senza il distanziamento e senza le cautele, finendo per essere aggrediti. Un carabiniere è finito in ospedale e due Rom in carcere. L’interrogatorio di garanzia è previsto per le prossime ore. Il legale dei due Rom è l’avvocato Cristiano Rocco che ha chiesto di effettuare l’interrogatorio dal vivo e non in modalità telematica.

IL VIDEO IN ALTO