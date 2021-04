Tensione in carcere, tre detenuti magrebini in ospedale

Attimi di tensione nel carcere di via Cavour a Campobasso. Tre detenuti magrebini sono finiti in ospedale. Due perché si trovavano in un forte stato confusionale (sono in corso indagini per ricostruire la vicenda). Un terzo magrebino invece pare sia stato malmenato da altri detenuti in seguito ad un alterco e anche per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale Cardarelli del capoluogo. Il provvidenziale e tempestivo intervento da parte degli agenti di polizia penitenziaria (circa dieci le unità impegnate) ha evitato che i due episodi accaduti in giornata degenerassero.