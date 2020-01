Tensione alta al carcere di Larino, materasso a fuoco

Non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o meno

REDAZIONE

Sono ancora a lavoro gli uomini del 115 del distaccamento dei Vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano intervenuti verso l’ora di pranzo presso il carcere di Larino. Una chiamata al centralino dei Vigili del fuoco alle 13.05 ha fatto scattare l’allarme. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un materasso posto in una cella di isolamento sia andato a fuoco per motivi al vaglio degli inquirenti. Non è ancora chiaro se si possa trattare di un gesto volontario o meno. Fondamentale, in questo caso, è stato anche il pronto intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno prontamente evitato che tutto potesse trasformarsi in tragedia.