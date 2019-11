Tennistavolo, serie C2: la vetta è un affare tutto isernino

L’Asd Tt e l’Universal Gym Center superano Shalom Petrella (5-2) e Riccia (5-0)

ISERNIA. Nel primo incontro della quarta giornata di campionato l’Asd Universal Gym Center 1 batte, tra le mura amiche, per 5 a 2 la formazione dell’Asd Pgs “Shalom” A. Per i pongisti isernini, tre punti di Francesco Giannini ed un punto rispettivamente di Alessandro Giannini e Mario Pompei. Per i pongisti petrellesi un punto rispettivamente di Daniele Prigioniero e Antonio Montanaro.

Nel secondo incontro vittoria per 5 a 2 in trasferta dell’ASD PGS “Shalom” B sulla formazione dell’ASD Universal Gym Center 2. Per i pongisti petrellesi due punti rispettivamente di Josè Rafael Ruscitto Marinelli e Flavio Garofalo, mentre il decisivo quinto punto porta la firma di Giovanni Di Lisio.

Nel terzo incontro, vittoria, tra le mura amiche, dell’ASD Ping Pong Bojano per 5 a 0 sulla formazione dell’ASD Tennistavolo Campobasso. Per i pongisti bojanesi due punti rispettivamente di Arturo Iannetta ed Oreste Muccilli mentre Massimo Mauriello conquista il decisivo quinto punto.

Nel quarto ed ultimo incontro, l’ASD Tennistavolo Isernia supera in trasferta per 5 a 0 la formazione dell’ASD Tennistavolo Riccia. Per i pongisti isernini due punti rispettivamente di Roberto Di Sarro ed Enzo Valentino mentre il decisivo quinto punto porta la firma di Simone Valentino.