Tennistavolo, II torneo nazionale Open di Caserta: molisani sugli scudi

Il 23 e 24 settembre 2023 si sono svolti a San Nicola la Strada (Caserta) i secondi tornei Open Nazionali Liberi di tennistavolo.

Dopo la vittoria della scorsa settimana dell’Isernino Checco Giannini, arrivano altri due straordinari risultati.

Il molisano Luigi De Bernardo della Tennistavolo Campobasso vince il torneo Nazionale di doppio insieme a Giuseppe Sacchetti della TT San Nicola Caserta.

La coppia molisano-campana, dopo aver superato tre turni di partite a eliminazione diretta, ha sconfitto, in una finale estremamente avvincente, la coppia testa di serie numero uno del torneo, Mattia De Simone e Maria Ciaramella.

La finale ha visto una forte partenza della coppia molisano-campana che si è imposta nei primi due set per 11-7, 11-6. Nei due set successivi la coppia De Simone/Ciaramella ha recuperato e rimesso in equilibrio la partita vincendo il 3° e 4° set per 11-8 e 12-10.

Nel quinto e decisivo set la partita è stata giocata punto su punto con sorpassi e controsorpassi nel punteggio dalle due squadre ma alla fine la coppia De Bernardo/Sacchetti è riuscita a prevalere e a imporsi per 11-8.

Il secondo straordinario risultato è stato raggiunto da Giuseppe Francischiello della Shalom Petrella con un fantastico 3° posto nel torneo singolare dell’over 5000. Il giocatore petrellese, dopo aver superato brillantemente il proprio girone vincendo 3 partite su 3, ha superato ben 3 turni del tabellone finale arrivando imbattuto alla semifinale.

Solo il campano Errico Di Napoli, che ha poi vinto il torneo, è riuscito a fermare in semifinale il molisano Francischiello imponendosi per 3 a 1, dopo una combattuta partita: 11-6, 11-9, 2-11, 11-9 i parziali dei set disputati.

L’anno agonistico 2023/24 del tennistavolo molisano continua a sorprendere a a far ben sperare per il futuro. Gli esiti del 2° torneo nazionale di San Nicola la Strada confermano il percorso di crescita dell’intero movimento pongistico regionale.