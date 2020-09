Tennis, torneo Rodeo in memoria di Andrea Aniello

Maratona di doppio a partire da mezzogiorno, tutti uniti per un amico

Prenderà il via a mezzogiorno di sabato 5 settembre e proseguirà fino a tarda serata il torneo rodeo di doppio “giallo” dedicato ad Andrea Aniello, socio dell’A.T. Campobasso prematuramente scomparso l’anno scorso. Compagni di gioco, conoscenti, soci ed appassionati vari, si ritroveranno sui campi rossi di Villa De Capoa per ricordare il tennista che era per lo più specialista in doppio. All’appuntamento parteciperanno anche appassionati dell’A.S. Baita e della nuova società SPORT TIAMO di Via Pirandello con cui i dirigenti dell’A.T. Campobasso stanno stringendo rapporti di gemellaggio proprio in questi giorni. La manifestazione è aperta però anche a chi non ha mai familiarizzato con racchette e palline. Per l’occasione sarà nuovamente rispolverata la prestigiosa formula del sorteggio pre-gara ideata da Nicola Scarano, altro socio storico degli anni ’80: al termine di ogni incontro, avversari e compagni di gioco saranno sorteggiati allo scopo di far giocare tutti con (e contro) tutti. La serata si concluderà nella sfarzosa club-house con le premiazioni di rito ed una festa. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Volontari lotta contro i tumori.