Tennis, Super Next Gen 2022. Laviola ha vinto la tappa di Campobasso

Paolo Laviola, classe 2007 tesserato con il Circolo Tennis Pisticci (MT) classe 2007 tesserato con il Circolo Tennis Pisticci (MT) ha vinto la tappa campobassana del Super del Super Next Gen 2022. Il mancino terribile ha avuto la meglio in finale su Gabriele Laccisi, atleta del Circolo Tennis Mario Stasi di Lecce (17 anni tra una settimana).

Combattuto il primo dei due set giocati (terminato 76), con ambedue i giovani tennisti vogliosi di portare a casa il parziale. Più netto il secondo a favore di Laviola che chiudendo 63 ha conquistato il titolo finale ricevuto in premiazione dalle mani della vicepresidente dell’A.T.D. Campobasso Mariavittoria Farinacci.

Ha lottato, invece, fino alla fine la “nostra” atleta Beatrice Guccione (allieva del maestro Nichi Vendemiati) che ha dovuto cedere all’avversaria, ma solo al terzo set, un incontro davvero emozionante. 46 75 64 a favore di Alessandra Periscinotti, dell’Asd C.T. Lanciano (CH). Particolarmente intenso il secondo parziale fatto di break e contro-break, con l’incontro condizionato anche dalle improvvise folate di vento che hanno reso i colpi molto più impegnativi.

Termina così il prestigioso torneo FIT affidato, per la prima volta in Molise, alla sapiente organizzazione dello staff del circolo di via Duca d’Aosta con a capo il presidente Giuseppe Morrone, i collaboratori Gianluca De Lucrezia e Stefano Lombardi ed il prezioso contributo del giudice di gara Federica Lombardi.