Tennis, si fa sul serio: nel club di Morrone ecco i top players

Inizia l’ultima settimana di gare sui campi del Presidente Morrone. Archiviati i comparti riservati agli atleti di serie C, ecco le giocate dei semi professionisti. Stanno arrivando in queste ore: saranno in tutto trentaquattro di cui ben dodici hanno racimolato in giro per il mondo punti ATP e compaiono perciò in classifica mondiale. Il Giudice Arbitro Alfonso Cibelli che affiancherà il dottor Lombardi nella difficile organizzazione della kermesse, ha sistemato come testa di serie numero uno Gianluca Di Nicola che è 923 della graduatoria ATP (nel 2018 arrivò a scalarla fino alla posizione 523). L’abruzzese proverà i campi della Villa De Capoa tra martedì e mercoledì. Almeno altri dieci tennisti, pur non avendo ancora classifica mondiale al seguito, perché giovanissimi, posseggono esperienze in tornei internazionali e saranno senz’altro protagonisti, nei prossimi anni, in tornei del Grande Slam. La novità rispetto all’edizione scorsa è la divisione di tutti questi top-players in altri due tabelloni: Cibelli e Lombardi hanno infatti ritenuto più opportuno non inserire in un unico “calderone” l’intero gruppo di super tennisti. Gli atleti con classifica italiana più bassa e quelli sprovvisti di classifica ATP, si affronteranno per primi. Soltanto quattro di loro approderanno al cospetto di Iliev (1290 ATP), Noce (897 ATP), Campana (1604 ATP), Rizzuti (1613 ATP) e ovviamente della testa di serie numero uno (Di Nicola). Gianluca De Lucrezia, che è il team manager del torneo, ha allestito un parterre di tutto rispetto anche per quel che concerne il tabellone femminile. Come da previsione sarà la giovanissima Andrea Maria Artimedi (classifica italiana 2-3) ad essere accreditata della testa di serie numero uno del seeding. Dallo Sri Lanka arriverà in Molise una giocatrice fortissima dal nome impronunciabile (Karthiga Thavarajasingam) che sebbene non abbia classifica italiana importante (appena 2-5) porta con sé un curriculum internazionale spaventoso. Giocherà, invece, come testa di serie numero due, Lisa Vallone (1459 della graduatoria ITF).