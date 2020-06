Tennis. Serie C. L’A.T. Campobasso ha superato il Vasto

La formazione di Patron Morrone è salva e disputerà la terza serie anche l’anno prossimo

E’ bastata una sola vittoria a garantire alla formazione rossoblù di Villa De Capoa la permanenza in terza categoria: sulla base dei nuovi regolamenti approntati dalla Federtennis, proprio a margine del lock down, bisognava superare il pre-turno contro i giocatori del T.C. Vasto per proseguire il cammino in serie C e garantirsi la permanenza in questa categoria (gli altri anni, invece, ogni squadra era inserita in gironi da quattro compagini e per salvarsi era necessario lottare fino all’ultima giornata). L’incontro da “dentro o fuori” si è rivelato per i rossoblù più agevole del previsto: i ragazzi di Fabrizio Perrella hanno vinto tutti e quattro i singolari contro gli abruzzesi; soltanto De Rosa e Berzo hanno sofferto un pochino (entrambi l’hanno spuntata al terzo set) mentre non hanno avuto particolari problemi Mite jr e Grassi. Il quattro a zero finale ha garantito ai molisani la possibilità di disputare questo torneo anche nella prossima stagione mentre c’è adesso la possibilità di proseguire il cammino in direzione play-off sebbene l’incontro di domenica, in casa dell’Aquila, si preannuncia off-limits.