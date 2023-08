Tennis, oltre 60 iscritti all’Open di Isernia

Conferme da Grimaldi e Principe. Tabellone principale di grande livello. Montepremi da 3mila euro

Si è arricchito di nuove presenze il parterre dell’Open nazionale di Isernia, da tremila euro di montepremi: ha dato l’ok allo staff del Maestro Colalillo, Alberto Grimaldi (classifica nazionale 2-5) che gioca per il Country Club Molfetta. Il giocatore pugliese, potrebbe adesso contendere la possibilità di essere accreditato della testa di serie numero uno del tabellone principale, agli altri due tennisti di pari classifica Sevan Bottari e Giovanni Cozzolino, rispettivamente tesserati per il Galimberti Tennis Team e per Il New Tennis Torre del Greco. Ha dato, poi, conferma, allo staff isernino anche Andrea Rossi Principe (2-7 che gioca per il Circolo Tennis Lanciano). Sono, dunque, sette, al momento, i semiprofessionisti che si daranno battaglia a partire dalla prossima settimana e, tra questi big, compaiono pure due molisani: lo stesso Sevan Bottari che è di Montecilfone ma vive in Emilia Romagna da tre anni ed Emanuele Papa, boianese che è tesserato per un club di Benevento.

E’ cambiato qualcosa anche nel comparto riservato ai giocatori di terza categoria, dal quale verranno fuori i qualificati al main draw: gli ultimi iscritti, in ordine di tempo, sono Antonio Prioriello (3-2 del Tennis Club Boiano), Federico Palma e Alberico Mancini (entrambi 3-4) tesserati rispettivamente per il Tennis Bordighera e per la Scuola Tennis Petruccelli di Milano.

Si sono, intanto, conclusi i primissimi incontri con i non classificati protagonisti: dal primo tabellone, sono approdati a quello riservato ai tennisti di serie D, due molisani e un abruzzese: Marco Palazzo e Mario Greco (tesserati per Fontanavecchia e Venafro) e Nicolo’ Tamburri (Ruscello Club Lanciano).