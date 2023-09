Tennis, l’Open Isernia al napoletano Ruocco: battuto 7-5, 7-6 il molisano Bottari

Antonio Ruocco con classifica italiana 2-6, ha vinto a sorpresa l’Open Città di Isernia. L’atleta di San Giorgio a Cremano (NA) che fu campione italiano under 14 e per questo ritenuto, fino a qualche anno fa, di interesse nazionale, ha battuto il molisano Sevan Bottari nella finale che ha chiuso il lungo ciclo di partite iniziato quindici giorni orsono. 7-6 7-5 lo score in favore dell’atleta campano che ha superato il rivale soltanto dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Il vincitore dell’Open da tremila euro di montepremi, aveva battuto in semifinale Pietro Pio Genovese (del Tennis Club Perugia) e prima ancora Alberto Grimaldi (del Country Club Molfetta) entrambi di classifica superiore alla sua. Bottari, invece, che era accreditato della testa di serie numero uno del tabellone principale, aveva liquidato Davide Festa (2-7 campano ma tesserato con l’Associazione Tennis Campobasso). Chiude, dunque, con una finale spettacolare e con un pubblico delle grandi occasioni, la lunga kermesse organizzata dal Maestro Oreste Colalillo che ha pure ultimato le sezioni intermedie del torneo. Alla premiazione, presente la Dottoressa Lancellotta in rappresentanza della Delegazione CONI della Provincia di Isernia.

NELLA FOTO, IL MAESTRO COLALILLO CON IL VINCITORE DELL’OPEN, ANTONIO RUOCCO, ED ELISABETTA LANCELLOTTA PER IL CONI ISERNIA