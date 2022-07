Tennis, l’A.T. Campobasso miete successi nei tornei giovanili del Sud Tirolo

Ancora a segno i tennisti dell’Associazione Tennis Campobasso, stavolta nei prestigiosi tornei del Sud Tirolo. La carovana di baby atleti del capoluogo, agli ordini del Tecnico Vendemiati, ha inanellato una buona serie di vittorie nelle manifestazioni organizzate nella zona compresa tra Brunico e Merano (Bz) dove vengono condensati, proprio in questo particolare periodo dell’anno, i migliori tornei giovanili dell’estremo Nord Italia. Il primo a mettersi in luce sui rettangoli di gioco delle Dolomiti, è stato Fernando Borrelli (3-4) che nella categoria under 16 ha raggiunto la finale al cospetto di Jonas Mastens, coetaneo (tesserato col T.C. Merano) di classifica superiore (3-2) rispetto a quella del molisano. Prima dell’atto finale, perso col parziale di 6-0 6-4, il giovane tennista di Colletorto, era andato “a punti” grazie alle due convincenti vittorie ottenute nei quarti e in semifinale; affermazioni che gli permetteranno, comunque, di migliorare la propria classifica (sarà quasi certamente promosso 3-3 nel prossimo anno).

E’ stata, poi, la volta di Maya Amicone, che già in Molise ha conquistato la matematica promozione in terza categoria grazie alle belle vittorie messe in cantiere tra maggio e giugno. L’atleta isernina, tesserata con il club di Villa De Capoa da ormai due stagioni, ha continuato a sciorinare ottime giocate anche sui campi dolomitici ed ha vinto il torneo riservato alle tenniste di serie D della provincia autonoma di Bolzano. Nella stessa kermesse si sono, però, distinte anche le altre tenniste rossoblù del Presidente Morrone (Michela Barisciani ed Emma Di Lembo).

Una vittoria a testa, infine, per le “punte di diamante” del vivaio campobassano: Simone Di Pardo e Beatrice Guccione, hanno superato un turno a testa nei rispettivi Open “Città di Merano” (tornei di più alto livello, in cui giocano diversi semi-pro).