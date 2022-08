Tennis, III categoria nazionale: ad Isernia le ultime partite con Papa favorito, ma occhio a Scavo

Piccole sorprese negli ultimi turni del torneo nazionale di terza categoria in svolgimento sui campi del Circolo Tennis Isernia. Dal tabellone di qualificazione, hanno colto il “pass” per il main draw, Alessandro Colagrossi (4-3 dell’A.T. Campobasso) e Giulio Pettograsso (4-4 del T.C. Boianodue). I due, avevano di fronte giocatori più quotati ma ce l’hanno fatta ugualmente ad approdare nell’ultimo raggruppamento. Il terzo qualificato è il boianese Francesco Scavo che, invece, godeva dei favori dei pronostici per la conquista del terzo posto utile nel comparto finale ed ha centrato, infatti, la qualificazione senza affanni.

Poi, nel primo turno del tabellone finale, Scavo si è pure tolto la soddisfazione di mandare fuori dai giochi Maris Di Michele (3-5 dell’A.T. Agnone) che era uno dei tennisti di serie C presenti in questo tabellone principale. Oltre ai tre giocatori provenienti dalle retrovie delle qualificazioni, sono in gara per le battaglie finali, Fernando Borrelli (che ha vinto il torneo di Termoli della settimana scorsa), Simone Di Pardo (dell’A.T. Campobasso) e le quattro teste di serie, tutte tesserate con club di fuori regione. Emanuele Papa (3-1 del T.C. 2002 di Benevento) resta il favorito.