Il rettangolo del campo da tennis ha dato il suo responso: Fabrizio Perrella, 37enne maestro bojanese dell’Associazione Tennis Campobasso di via Duca d’Aosta, è il più forte tennista molisano del momento. Ma la sua supremazia non la scopriamo certo oggi; negli ultimi dieci anni Perrella, senza tema di smentita, è una spanna su tutti, irragiungibile.

A coronamento di questa supremazia è arrivata la vittoria dei Campionati Regionali Assoluti indoor 2019 conclusisi nel pomeriggio di domenica. Sul nuovo campo coperto in terra dell’Associazione di Villa de Capoa, Perrella ha sconfitto con un netto 61 60 il termolese pari classifica (2.8) Alberto Mastrangelo. Un match comunque di alto livello, di quelli ai quali in Molise non si assiste spesso, fatto di potenza, precisione e colpi ad effetto da ambo le parti. In precedenza il maestro ha avuto ragione di un altro sempreverde campobassano: Giovanni Mite, 63 62 il punteggio finale. Dal canto suo l’encomiabile Mastrangelo in semifinale ha liquidato, perdendo però il primo set 61, il giovane promettente Vittorio Berzo (3.2) 16 63 64.

Ma il bilancio più che positivo di questi assoluti 2019, fortemente voluti e impeccabilmente organizzati dal neo delegato provinciale FIT Stefano Fasciano e ospitati dal sodalizio del presidente Giuseppe Morrone, è costituito anche da altre belle realtà come il quattordicenne astro nascente Giorgio Rizzi (3.2); Sevan Bottari (3.4 anche lui 14enne); dal bojanese Antonio Prioriello, vincitore del torneo di casa ad inizio anno; da Paolo Ciarlariello (3.4) che pian piano sta riprendendo la sua forma migliore. Senza dimenticare la IV categoria e gli N.C. dove a primeggiare nelle finali del mattino, rispettivamente, sono stati Giuseppe Boccardi (4.1) su Massiliano Leso senior (4.1) 75 16 62, e Di Bartolomeo su Straccialano 75 26 63 tra i non classificati.