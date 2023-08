Tennis, al via l’Open Isernia da tremila euro di montepremi

Sessanta atleti ai nastri di partenza, una decina i semiprofessionisti

Ha fatto centro il Maestro Oreste Colalillo con il suo Open da ben tremila euro di montepremi. La manifestazione ha richiamato oltre sessanta atleti, quasi tutti provenienti da fuori regione. Arriveranno nel grazioso club pentro, ora rimesso a nuovo proprio dallo staff di Colalillo, il beneventano Francesco Pallavanti (classifica italiana 2-7), Antonio Ruocco (2-6 del Circolo Tennis della provincia di Reggio Calabria), Cristian Sorrentino (2-7 tesserato per il Tennis Club Pozzuoli) e Pietro Pio Genovese (2-6 appartenente al Tennis Club Perugia). La testa di serie numero uno del tabellone principale, sarà scelta tra Giovanni Cozzolino (Torre del Greco) e Sevan Bottari (Galimberti Tennis Team) che al momento posseggono classifica più alta fra tutti i partecipanti (2-5). Bottari è molisano d.o.c., è nato a Termoli, ha vissuto a Montecilfone e ha perfezionato il suo tennis con Paolo Dall’acqua sui campi della Villa comunale di Termoli prima di spostarsi in Emilia Romagna dove sta preparando il gran salto verso il professionismo. Nei comparti più bassi, diversi i giocatori di terza tra cui i molisani Antonio Prioriello, Maris De Michele e Alessandro Colagrossi. Tutti di serie D, i restanti tennisti che entreranno fra oggi e domani in azione. Novità, oltre al montepremi sfarzoso, riguardano la finale che è fissata a domenica 3 settembre: Oreste Colalillo si è dato di tempo due settimane per far disputare le oltre cinquanta partite in programma.