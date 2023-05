Tennis, a San Severo successo per Claudia Di Bartolomeo

L’atleta under 10 dell’A.T. Campobasso si è aggiudicata il torneo “Kinder”. In evidenza anche altri atleti molisani

Sono iniziate già a marzo le trasferte dei baby giocatori molisani in cerca di fortuna nei più importanti tornei di zona. Il primo acuto di stagione è arrivato relativamente presto grazie a Claudia Di Bartolomeo (under 10 dell’A.T. Campobasso). Si tratta della prima vittoria dell’anno conquistata da una tennista dell’A.T. Campobasso: la giocatrice che vive a Bojano ma che si allena sui campi del presidente Morrone, ha vinto il torneo “Kinder” di San Severo sbaragliando la concorrenza di diverse pari età della provincia di Foggia ma nella stessa manifestazione nazionale si sono distinti anche i fratelli Cerio (Federico e Pasquale, rispettivamente under 10 e under 11) anche loro tesserati per il club rossoblù di Villa De Capoa oltre al giovanissimo termolese Costantino Asiatico che nel torneo riservato agli under 12 ha superato il primo turno. In un torneo di stesso livello ma che è andato in scena a Francavilla al Mare (CH), si sono, invece, messi in luce Paolo e Giacomo Germanese che sono altri due astri nascenti del fiorente vivaio diretto dai maestri Perrella, Vendemiati e Lambiase: il più giovane dei due fratelli (Paolo) ha superato un turno nel torneo under 11, l’altro (Giacomo) è arrivato fino alle semifinali del torneo riservato agli under 14 e solo qualche decisione arbitrale dubbia non gli ha consentito di approdare al final match della manifestazione. Sempre sui campi dello Sporting Club San Severo sono previsti in settimana gli esordi di Davide Romano e Leonardo Caccavelli (T.C. Boianodue) nel torneo under 14 e di Maya Amicone (A.T. Campobasso) che promossa da gennaio in serie C, è accreditata della testa di serie numero uno nel torneo riservato alle under 16.