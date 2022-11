Tennis, a Leonardo Rossi il “V Open Città di Campobasso”

È durato circa un’ora il match conclusivo del V Open “Città di Campobasso” disputatosi

sul campo “Giuseppe Colagiovanni” dell’Associazione Tennis di via Duca d’Aosta.

Il pistoiese Leonardo Rossi (2.2 e testa di serie n.1) ha rispettato il pronostico che lo

voleva favorito tra i 72 iscritti, sconfiggendo Alessandro Dragoni, emiliano tesserato col

C.T. Firenze (2.4 e testa di serie n.3), concedendogli soltanto 4 games: 62 62 il risultato

finale, frutto di un match accorto, giocato sempre con la concentrazione giusta ed

efficacissime risposte al servizio avversario.

Per quel che concerne, invece, le finali di III e IV categoria, si sono imposti

rispettivamente Fernando Borrelli (C.T. Campobasso) che ha sconfitto Emanuele Papa

dell’ASD Tennis Club BN al terzo set col punteggio di 36 64 10-6 e Emanuele Ercolano

del Circolo Tennis Isernia vittorioso sul beniamino di casa Alessandro Colagrossi per 63

62.

«Nonostante tutto siamo riusciti a mettere in piedi un torneo di ottimo livello in

pochissimo tempo con un montepremi da 2.000 euro – ha detto durante la cerimonia di

premiazione il giudice arbitro Stefano Lombardi, tra gli organizzatori -. Abbiamo avuto

sicuramente un numero di iscritti inferiore agli altri anni ma il livello è stato davvero

soddisfacente tenendo conto che tra semifinali e finale abbiamo avuto atleti di classifica

da 2.8 a 2.2 provenienti da regioni piuttosto lontane dalla nostra. Segno che siamo

riusciti, negli anni passati, ha lasciare una buona impressione e, oggi, atleti di un certo

calibro tornano con piacere a Campobasso».

