Tennis, a Beatrice Guccione l’Open di Manfredonia

Seconda performance stagionale e prima vittoria per la siciliana Beatrice Guccione che ha scelto da oltre un anno l’A.T. Campobasso come sede per il suo perfezionamento. Dopo il K.O. rimediato a Capua (CE) con una giocatrice di classifica superiore, l’atleta under 16 appartenente al vivaio del duo Vendemiati-Perrella, s’è riscattata in un altro Open disputato la scorsa settimana in terra pugliese. Sui rettangoli di gioco di Manfredonia (FG), Guccione, attualmente classificata 2-8, ha prima liquidato la giocatrice di casa Paola Sharon De Luca (classificata 3-1) ed ha poi vinto in finale contro la campana Valeria Acquaviva (classificata 2-8). 36 63 63 lo score finale.