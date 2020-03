Tende pre-triage all’esterno dell’ospedale Cardarelli

REDAZIONE

Per fronteggiare l’emergenza causata dal diffondersi del Coronavirus in queste ore davanti lo spazio antistante l’ospedale Cardarelli di Campobasso si sta procedendo al montaggio delle tende pre-triage da parte della Protezione Civile. Le tende faranno da filtro per tutti i cittadini che si autopresenteranno. Il personale collaborerà allo smistamento degli accessi. Presso la tensostruttura, verranno date indicazioni riguardanti i criteri clinico-epidemiologici. Le tende di pre-triage, dunque, serviranno per una prima visita e relativa classificazione dei pazienti, per chiarire se si tratti di casi da pronto soccorso o se il paziente sia potenzialmente infetto da Coronavirus.