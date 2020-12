Temporali, vento e grandine, allerta della protezione Civile per il Molise

La Protezione civile nazionale, sulla base delle previsioni meteo disponibili, ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per il pomeriggio di oggi, mercoledì 2 dicembre, in quattro regioni. Nel dettaglio il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata odierna decretando una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico per diversi settori di Campania, Abruzzo, Lazio e Molise.

L’avviso di allerta maltempo prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, in estensione a Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise, tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Tutta colpa di un’area di bassa pressione in arrivo dal nord-Europa che determinerà un peggioramento delle condizioni meteo, dapprima sul nord-ovest del nostro Paese in estensione poi al resto dell’Italia settentrionale e centrale.

La contemporanea diminuzione delle temperature, porterà, nelle regioni settentrionali, precipitazioni nevose fino a bassa quota.