Temporali e vento di burrasca sul Molise, nuova allerta della Protezione Civile

Da domani, martedì 5 novembre, in primissima mattina è prevista pioggia abbondante specie sulla provincia di Isernia e la zona del Matese. Per questo la Protezione Civile del Molise ha diramato per quelle zone un Avviso di Allerta Arancione.

Dalle prime ore di domani, martedì 5 novembre e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti forti o di burrasca sud-occidentali, specie sui settori appenninici ove le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte dalla tarda mattinata di domani, martedì 5 novembre 2019, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.